Il controller Stadia può catturare clip e screenshot anche su Android

Sui dispositivi Android è finalmente possibile utilizzare il Pulsante Capture dello Stadia Controller per acquisire clip e screenshot in-game, come segnalato da 9to5google. Sino ad oggi, l'interazione ...

Google Stadia – Star Wars Jedi: Fallen Order e altri titoli EA presto disponibili

Gli utenti di Google Stadia avranno presto alcuni grandi titoli Electronic Arts disponibili sulla piattaforma a seguito di un annuncio di Google condiviso martedì durante uno Stadia Connect. Cinque gi ...

