Gemma Galgani | chat erotiche a Uomini e Donne | “Fai schifo ”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 30 aprile 2020)è, senza alcun dubbio, la protagonista indiscussa della nuova versione di. In attesa che il dating show di Mediaset possa tornare in una veste più classica, le liti e i colpi di scena non mancano. Se, comunque, la dama torinese all’inizio era un po’ “timida”, le cose sono cambiate con l’andare avanti delle puntate. A balletti in cui, a dire il vero,si trattiene sempre meno si aggiungono le liti con la nemica di sempre, Tina Cipollari. Nell’ultima puntata la lite è stata molto forte ed ha coinvolto anche uno dei corteggiatori della, Punto Coronato, cui la Cipollari ha riservato un sonoro vaffa. L’arrivo, poi, di un corteggiatore di appena 26 anni ha rappresentato solo la ciliegina sulla torta., la lite trash con Tina La puntata di mercoledì disi ...