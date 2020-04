Covid | l?Istituto superiore di sanità | i positivi contagiosi sono 10-20 volte quelli che

(Di giovedì 30 aprile 2020) Inoti vanno moltiplicati per 10 o 20 per avere una stima reale di quanti in Italiain grado di trasmettere il virus. Così il professor Stefano Merler, della Fondazione Kessler,...

Il Messaggero

Tasso di contagiosità (Rt) sotto l’1 in Italia. Istituto Sanità, curva epidemica decresce l tasso di contagiosità del nuovo coronavirus Rt è sotto 1 in tutte le regioni. Lo ha detto il presidente dell ...La task force regionale comunica che in tutta la giornata di mercoledì 29 aprile, sono stati effettuati 439 test per l’infezione da Covid-19. Di questi 438 sono risultati negativi e 1 positivo, riscon ...