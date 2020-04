Coronavirus, a New York trovati 100 cadaveri in due camion non refrigerati. Erano stati noleggiati da un’agenzia di pompe funebri (Di giovedì 30 aprile 2020) A New York, la città più colpita dal Coronavirus con oltre 18mila morti e dove si stanno scavando fosse comuni per le vittime, la polizia ha scoperto mercoledì 100 cadaveri all’interno di due camion non refrigerati noleggiati da un’agenzia di pompe funebri della città. Allertati dal forte odore che proveniva dai camion, alcuni residenti hanno avvertito le autorità, che hanno fatto la macabra scoperta, riporta la Abc News citando una fonte della polizia. I camion Erano parcheggiati davanti alla Andrew T. Cleckley Funeral Home, un’agenzia di pompe funebri di Flatlands, a Brooklyn. Negli ultimi 30 giorni circa i residenti della zona avevano visto il personale dell’agenzia caricare sui camion diversi sacchi per cadaveri e secondo la Abc News ciascun camion conteneva 50 corpi. Il proprietario dell’agenzia di pompe funebri ha ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : orrore a New York - decine di cadaveri stipati in camion

Aborti forzati per vaccino Coronavirus?/ Fake news sui feti usati come cavie

Coronavirus - la Calabria riparte e Santelli è irremovibile : “L’ordinanza non è stata ritirata - è una fake news” (Di giovedì 30 aprile 2020) A New, la città più colpita dalcon oltre 18mila morti e dove si stanno scavando fosse comuni per le vittime, la polizia ha scoperto mercoledì 100all’interno di duenonnoleggiati da un’agenzia di pompe funebri della città. Allertati dal forte odore che proveniva dai, alcuni residenti hanno avvertito le autorità, che hanno fatto la macabra scoperta, riporta la Abc News citando una fonte della polizia. Iparcheggiati davanti alla Andrew T. Cleckley Funeral Home, un’agenzia di pompe funebri di Flatlands, a Brooklyn. Negli ultimi 30 giorni circa i residenti della zona avevano visto il personale dell’agenzia caricare suidiversi sacchi pere secondo la Abc News ciascunconteneva 50 corpi. Il proprietario dell’agenzia di pompe funebri ha ...

andreapurgatori : No comment. #Coronavirusitalia Orrore a New York: scoperti 100 cadaveri in alcuni camion fuori dalle pompe funebri - enpaonlus : Coronavirus, i pericolosi wet market non si trovano solo in Asia e Africa: a New York City ce ne sono…… - Internazionale : Finora impedire la diffusione del virus tra i conviventi non è stata considerata una priorità. Ma in vista della ri… - fendente1 : RT @enpaonlus: Coronavirus, i pericolosi wet market non si trovano solo in Asia e Africa: a New York City ce ne sono… - JPCK72 : RT @francescatotolo: A bastonare l’avvocato di Volturara Appula è ancora una volta il New York Times: “Frasi confuse e ambigue. Usa Faceboo… -