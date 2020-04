Aversa, “Fase 2” per il commercio: comune e confederazioni a confronto in videoconferenza (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di mercoledì 29 aprile si è tenuta una videoconferenza (via Skype) a cui hanno partecipato il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, il consigliere della Confcommercio Campania con delega agro Aversano, Agostino Romano, il presidente della Confesercenti Provincia di Caserta, Salvatore Petrella, l’assessore con delega all’ambiente del comune normanno, Mario De Michele. Durante il proficuo incontro è stato affrontato il tema “Fase 2”, in relazione alle attività commerciali operanti sul territorio. La necessità è trovare una sintesi che possa essere di supporto concreto al rilancio dell’economia locale, duramente messa alla prova dal Coronavirus. Si è discusso di vari argomenti, tra cui l’idea di concedere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di mercoledì 29 aprile si è tenuta una(via Skype) a cui hanno partecipato il sindaco di, Alfonso Golia, il consigliere della ConfCampania con delega agrono, Agostino Romano, il presidente della Confesercenti Provincia di Caserta, Salvatore Petrella, l’assessore con delega all’ambiente delnormanno, Mario De Michele. Durante il proficuo incontro è stato affrontato il tema “Fase 2”, in relazione alle attività commerciali operanti sul territorio. La necessità è trovare una sintesi che possa essere di supporto concreto al rilancio dell’economia locale, duramente messa alla prova dal Coronavirus. Si è discusso di vari argomenti, tra cui l’idea di concedere ...

