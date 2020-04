Alberto Matano svela cos’è successo: “Prima di arrivare a La vita in diretta…” (Di giovedì 30 aprile 2020) Alberto Matano sorpreso prima di arrivare in redazione de La vita in diretta: “Nonostante tutto…” Sono davvero piccole le cose che ci sorprendono da quando l’emergenza Covid ha cambiato il nostro metro di giudizio. Nonostante sia indubbio che la pandemia abbia arrecato a milioni di persone nel mondo sofferenza e perdite irrecuperabili, ha forse avuto anche un merito: quello di farci riconsiderare l’importanza dei piccolissimi aspetti quotidiani che prima si smarrivano nella fretta di arrivare al lavoro, nel caos del traffico, tra le maglie della normalità. Qualcosa del genere deve essere accaduto pochi minuti fa ad Alberto Matano che, facendo la spesa per tutta la settimana prima di avviarsi verso la redazione de La vita in diretta, si è imbattuto con sorpresa e stupore in un fioraio aperto. Ne è uscito con un bel mazzo di peonie, si ... Leggi su lanostratv Alberto Matano - tensione con Lorella Cuccarini : lei se ne va da la Vita in diretta?

La Vita In Diretta - rumor choc su Lorella Cuccarini e Alberto Matano : la realtà però sembra diversa

