Ue apre procedura d’infrazione contro la Polonia | “Il virus non può uccidere la

Data la situazione d'emergenza attuale, alcuni paesi stanno riformando il loro sistema giudiziario, ma la legge approvata in Polonia fa aprire una procedura d'infrazione dall'Ue sullo stato di diritto. L'UE ha da tempo accusato Diritto e Giustizia (Pis, il partito di maggioranza ora al governo) di minare la democrazia aumentando il controllo diretto sui tribunali, …

Data la situazione d’emergenza attuale, alcuni paesi stanno riformando il loro sistema giudiziario, ma la legge approvata in Polonia fa aprire una procedura d’infrazione dall’Ue sullo stato di diritto ...

BRUXELLES - Bruxelles ha lanciato una procedura d'infrazione contro la Polonia per la "legge approvata il 14 febbraio che apporta modifiche al funzionamento del sistema giudiziario, col serio rischio ...

