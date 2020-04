Sars Cov2 | dalla pseudo democrazia al regime dittatoriale

Leggi su feedproxy.google

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Attendevamo con ansia la conferenza stampa del premier Conte per apprendere le novità sul nuovo decreto, e anche per sentirci finalmente liberati, almeno un poco, dalle restrizioni alla libertà personale, imposti per cautelare la salute pubblica. Manco per niente. Conte in conferenza stampa ci ha dato del tu – in pieno stile statunitense – ma non ci ha affatto liberati, anzi… la fase 2 è la versione avanzata della fase 1. Potremo circolare? Si, come nella fase1, muniti di (...) - Tribuna Libera / Dittatura, Polizia, Coronavirus