Saipem | assemblea approva bilancio 2019

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – L’degli azionisti dihato ildi esercizio che chiude con una perdita di 84.637.335,58 euro, deliberando di ripianare la suddetta perdita dell’esercizio mediante utilizzo della riserva “Utili (perdite) relativi a precedenti esercizi”. I soci hanno quindi deliberato la distribuzione alle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione alla data di stacco cedola – escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data – di un dividendo ordinario – rinveniente da riserve distribuibili da utili di esercizi precedenti portati a nuovo – di 1 centesimo per azione ordinaria e di risparmio. Il dividendo sarà messo in pagamento il 20 maggio 2020, con data di stacco della cedola n. 1, sia per le azioni ordinarie che per le azioni di risparmio, fissata il 18 maggio 2020 e record date il 19 ...