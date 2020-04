Roma, partito il piano per trattenere Mkhitaryan in giallorosso (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Roma vuole trattenere Mkhitaryan in giallorosso almeno un’altra stagione: Petrachi si è rivolto a Raiola in cerca di aiuto La Roma vuole trattenere Mkhitaryan almeno un altro anno in giallorosso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Fonseca ha chiesto a Petrachi di non lasciar partire l’armeno e così il ds giallorosso ha subito contattato il procuratore Raiola. Lo scoglio da superare è rappresentato dal fatto che è un giocatore dell’Arsenal e il nuovo allenatore Arteta ha già detto di volerci contare la prossima stagione. Il piano messo a punto dalla Roma – spiega la Rosea – prevede il rinnovo di contratto con i gunners (riducendosi l’ingaggio dai 7 milioni che percepisce attualmente all’anno) in scadenza ora al 2021 per poi prolungare di un’altra stagione il prestito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 La Banda degli Ottoni a Scoppio diventa un bandaromanzo : carnevale di suoni e miracoli per 35 anni senza spartito e dalla parte degli ultimi

Coronavirus - Regione Lazio : parroco San Luigi dei Francesi partito il 14 febbraio da Roma. Riaprire chiesa

Coronavirus - chiusa la chiesa San Luigi dei francesi a Roma : da lì partito prete risultato positivo a Parigi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Lavuoleinalmeno un’altra stagione: Petrachi si è rivolto a Raiola in cerca di aiuto Lavuolealmeno un altro anno in. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Fonseca ha chiesto a Petrachi di non lasciar partire l’armeno e così il dsha subito contattato il procuratore Raiola. Lo scoglio da superare è rappresentato dal fatto che è un giocatore dell’Arsenal e il nuovo allenatore Arteta ha già detto di volerci contare la prossima stagione. Ilmesso a punto dalla– spiega la Rosea – prevede il rinnovo di contratto con i gunners (riducendosi l’ingaggio dai 7 milioni che percepisce attualmente all’anno) in scadenza ora al 2021 per poi prolungare di un’altra stagione il prestito. Leggi su Calcionews24.com

direzioneprc : #BellaCiaodaognibalcone Stamattina non poteva mancare un fiore nel giardino dedicato a #Roma alla nostra compagna p… - CosedaMondo : 'Le inchieste di Iacoboni (leggi Atlantic Council) sulla missione russa in Lombardia sono un clamoroso boomerang: R… - WCostituzione : @RobertoBurioni Il virus può ripartire? Perché è mai partito? Ma lei non diceva che...? 27/1 OMS: 'Rischio globale… - Mikael28566035 : @RennaNietta @M5S_Camera Ahime’ ci prendo sempre. Spero tu la prenda con sportivita’, occorre parlare con la gente… - TizioCaioSempr4 : @dariodivico @giodiamanti Qualcuno di voi ha chiesto a Zaia se vuole andare a Roma? Perchè a me dicono di no. Mica… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma partito Roma, una voragine al Pantheon Sampietrini: partiti i lavori Corriere della Sera Roma, partito il piano per trattenere Mkhitaryan in giallorosso

La Roma vuole trattenere Mkhitaryan in giallorosso almeno un’altra stagione: Petrachi si è rivolto a Raiola in cerca di aiuto La Roma vuole trattenere Mkhitaryan almeno un altro anno in giallorosso. C ...

Zenga: «Strano che ci si possa allenare al parco e non in campo»

Nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Walter Zenga commenta la situazione della Serie A. Le parole dell’allenatore del Cagliari Dopo il collegamento del pomeriggio con Sky Sport, Walter Zenga ch ...

La Roma vuole trattenere Mkhitaryan in giallorosso almeno un’altra stagione: Petrachi si è rivolto a Raiola in cerca di aiuto La Roma vuole trattenere Mkhitaryan almeno un altro anno in giallorosso. C ...Nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Walter Zenga commenta la situazione della Serie A. Le parole dell’allenatore del Cagliari Dopo il collegamento del pomeriggio con Sky Sport, Walter Zenga ch ...