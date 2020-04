Pubblicità in tv, tutti contro i maxi sconti Rai (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il mercato pubblicitario è in contrazione: la pandemia sta mettendo a dura prova il comparto economico e industriale, riducendo la disponibilità degli investitori, e nel contempo ha rimandato i grandi eventi mediali e pubblicitari previsi per il 2020 come le Olimpiadi di Tokyo - per le quali si inizia a dubitare anche di un recupero nel 2021 - e, per restare nel nostro continente - i campionati Europei di Calcio. Nel quotidiano, inoltre, la programmazione tv ha dovuto mettere in stand-by le produzioni di primavera (si pensi a Ballando con le Stelle), chiudere le porte al pubblico e di conseguenza ripiegare su repliche e libraries. Restano in diretta i programmi di approfondimento, ma stando ai risultati di ieri - martedì 28 aprile 2020 - appare evidente come si senta il bisogno di evasione leggera.Pubblicità in tv, tutti contro i maxi ... Leggi su blogo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il mercato pubblicitario è in contrazione: la pandemia sta mettendo a dura prova il comparto economico e industriale, riducendo la disponibilità degli investitori, e nel contempo ha rimandato i grandi eventi mediali e pubblicitari previsi per il 2020 come le Olimpiadi di Tokyo - per le quali si inizia a dubitare anche di un recupero nel 2021 - e, per restare nel nostro continente - i campionati Europei di Calcio. Nel quotidiano, inoltre, la programmazione tv ha dovuto mettere in stand-by le produzioni di primavera (si pensi a Ballando con le Stelle), chiudere le porte al pubblico e di conseguenza ripiegare su repliche e libraries. Restano in diretta i programmi di approfondimento, ma stando ai risultati di ieri - martedì 28 aprile 2020 - appare evidente come si senta il bisogno di evasione leggera.Pubblicità in tv,...

desiremna : Sappiamo tutti che voglio bene a Jinyoung ma questa pubblicità è bellissima. Il makeup non è solo per le donne ma p… - rivistalaroma : #Cappioli 'Se si ferma il calcio è un bel problema per tutti perché, tra sponsor e pubblicità' <Rivista LA ROMA> (… - Milla71 : @vlavivlava Coco Schindler’s list A singhiozzare proprio... Tutti gli altri commossa (non faccio testo, piango pure per le pubblicità) - Ryu2176798434 : #coronavirus #covid19 BOICOTTIAMO TUTTI I PRODOTTI DELLE CASE CHE HANNO PROPOSTO PUBBLICITÀ CON IL #RESTATEACASA #andratuttobene - trimpa48 : RT @_zaynshugx: È il 29 Aprile. Oggi tutti come la famiglia della pubblicità dei Buondì. #asteroide -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblicità tutti Fase 2, come ci muoveremo su treni, bus, metro ed aerei : «Distanziamento impossibile sui mezzi pubblici» Corriere della Sera