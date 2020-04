Ora Salvini vuole ‘okkupare’ il Parlamento per fermare il crollo dei sondaggi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Chi conosce gli ambienti del giornalismo parlamentare, sa bene che Roberto Calderoli sia uno dei senatori più esperti a livello di regolamenti parlamentari. E se anche lui ha dubbi sulla legittimità della protesta proposta da Matteo Salvini, evidentemente la questione è davvero spinosa. Da qualche ora – e ancor di più dopo il suo intervento televisivo alla Vita in diretta – il leader della Lega sta pensando a questo titolo da offrire ai giornali: Salvini occupa Parlamento. L’ex ministro dell’Interno, vista l’impossibilità di protestare in piazza, avrebbe deciso di imporre ai propri parlamentari una protesta a oltranza nelle aule di Palazzo Madama e Montecitorio, almeno fino a quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non avrà offerto tutte le spiegazioni richieste in merito all’adozione dei suoi dpcm ... Leggi su giornalettismo Salvini sfotte Meloni che va in piazza per un quarto d’ora

"Coraggio Salvini - tira fuori le pal***". Feltri mai così diretto col Capitano : "Perché la Meloni è l'unica a resistere"

La Bestia di Salvini in crisi? Il leader leghista ora cerca sostegno dalla Chiesa : quegli strani incontri in Via di Sant’Elena a Roma (Di mercoledì 29 aprile 2020) Chi conosce gli ambienti del giornalismo parlamentare, sa bene che Roberto Calderoli sia uno dei senatori più esperti a livello di regolamenti parlamentari. E se anche lui ha dubbi sulla legittimità della protesta proposta da Matteo, evidentemente la questione è davvero spinosa. Da qualche ora – e ancor di più dopo il suo intervento televisivo alla Vita in diretta – il leader della Lega sta pensando a questo titolo da offrire ai giornali:occupa. L’ex ministro dell’Interno, vista l’impossibilità di protestare in piazza, avrebbe deciso di imporre ai propri parlamentari una protesta a oltranza nelle aule di Palazzo Madama e Montecitorio, almeno fino a quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non avrà offerto tutte le spiegazioni richieste in merito all’adozione dei suoi dpcm ...

borghi_claudio : Renzi dice che se Salvini fosse stato al potere 'avrebbe gestito l'emergenza come Bolsonaro. a) Credo che qualsiasi… - matteosalvinimi : #Salvini: Il contagio è arrivato dalla Cina. Qualcuno ora vorrebbe che fosse la Cina a salvarci, magari anche a com… - matteosalvinimi : #Salvini: Quando escono 40 detenuti condannati per mafia, gente al 41bis, qualcuno DEVE DIMETTERSI. Ora basta. #TorniamoLiberi - Michele2125 : RT @emifittipaldi: Renzi, laureato in legge, attacca il Comitato tecnico-scientifico: 'Folli. C'è chi vuole seminare il panico'. Renzi così… - GianniMarangon : RT @AndreaScanzi: [DIRETTA FACEBOOK] Salvini, Renzi e Meloni: gli aprituttisti. Parliamone ora in diretta! --> -