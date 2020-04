“Non posso fare altrimenti”. Erminio, multato 14 volte per aver infranto il lockdown (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Non posso fare altrimenti”, così si giustifica Erminio Nobili, ingegnere di 62 anni, che ha rimediato la quattordicesima multa per aver violato le restrizioni imposte dal governo andando a camminare senza ragioni di salute, lavoro o necessità, ma per il semplice desiderio di sgranchirsi un po’ le gambe. L’uomo ha cominciato a violate il lockdown fin da subito e ogni volta che poliziotti e carabinieri lo fermavano ha sempre dichiarato di non essere risposto a rinunciare alla sua libertà, tanto più perché – camminando da solo – non ha mai rappresentato un pericolo per nessuno. La quattordicesima multa è stata emessa pochi giorni fa. L’ingegner Nobili è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Riccione che in questi giorni stanno controllando a tappeto il territorio mentre stava ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - Conte : “Non sono pentito - non posso seguire l’opinione pubblica”

Feltri rincara la dose : "Non posso andare a Napoli per fare il parcheggiatore abusivo" (Di mercoledì 29 aprile 2020)

