Dybala vince all’asta la maglia del Napoli di Lavezzi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di Lettura: 3 minuti © tiscali.it Pauloha più volte dimostrato di essere un campione dentro e fuori dal campo. Infatti la Joya si è aggiudicato ladeldi Ezequiel, messa all’asta dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, per l’iniziativa ‘je sto vicino a te’ (leggi articolo), in aiuto alle famiglie partenopee in difficoltà nei giorni dell’emergenza Covid-19. Sarà perché dopo 4 tamponi positivi (notizia di quest’oggi – leggi l’articolo della Gazzetta dello Sport) il numero 10 della Juventus sente di più il peso di quest’emergenza, ma ha speso 2500 euro per acquistare la casacca numero 22 indossata dal Pocho in occasione di un-Inter di Coppa Italia del 2011. Il cimelio apparteneva all’ex compagno del Pocho, Paolo Cannavaro, che ha deciso di ...

VanRieebek : Quindi anche quest’anno la Giuve vince la Champions il prossimo anno #Juve #Dybala #29Aprile - helmy982 : Dybala ancora positivo dopo quattro tamponi. Dai che è l’anno buono che la juventus vince la coppa dei tamponi. -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala vince

Corriere della Sera

Il mondo del calcio è ancora sospeso per aria, in attesa che il Governo chiarisca la propria posizione e che si decida cosa deve succedere per far riprendere il campionato ma non è un mistero che all’ ...Spesso accostato alla Lazio nei giorni scorsi, oggi Vlahovic ha smentito ogni possibile voce sul suo futuro. Il giocatore – che ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport – ha anche elogi ...