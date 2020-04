Campania | prevista folla di gente dal Nord | le parole di De Luca

DiGiacomoV : Arrivate nella data prevista le mascherine della regione Campania. Due per famiglia, lavabili fino a 10 volte. Graz… - Kram11000 : @APTAcicatena È prevista una soglia minima di cibo che deve essere trasportato dalla Sicilia alla Campania e viceve… - OFSCampania : Riunione del #Consiglioregionale dell'Ordine Francescano della #Campania che si è concentrato sull'organizzazione d… - annmavi : RT @soniasorrent: Il 24.04 era prevista la consegna nella città di Napoli di mascherine (3.3 Ml abitanti) E sono arrivate. Ehhh ma non è co… - soniasorrent : Il 24.04 era prevista la consegna nella città di Napoli di mascherine (3.3 Ml abitanti) E sono arrivate. Ehhh ma no… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania prevista

E ciò provoca preoccupazione tra la popolazione e gli amministratori. “Ho avuto oggi un colloquio con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in relazione al previsto esodo verso la Campania del ...Vacanze al mare, capanne di plexiglass anti-Covid19 per le spiagge in Campania: il progetto Capanne ... la riapertura del suo ristorante a Milano, prevista secondo le indicazioni del governo ...