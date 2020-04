Salvini vuole mandare la gente in piazza con le mascherine anche se questo viola il “suo” decreto? (Di martedì 28 aprile 2020) Matteo Salvini ha annunciato con tanto di video che vuole scendere in piazza per protestare contro al quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 ma che intende farlo “compostamente e dignitosamente, distanti con guanti e mascherine, fuori dagli schermi e dai social”. Ma c’è un problema. Ovvero il decreto Salvini. Salvini vuole mandare la gente in piazza con le mascherine anche se questo viola il “suo” decreto? Non è un segreto infatti che la legge di conversione del testo del Capitano conferma l’aumento di pena (minimo due, massimo tre anni e ammenda fino a 6mila euro) per chi si travisa – volto coperto da una maschera – in pubblico. E prima dello scoppio dell’epidemia e dell’emergenza lo stesso Salvini si era detto pronto a scendere in piazza se qualcuno avesse voluto cambiare ... Leggi su nextquotidiano Salvini vuole riaprire tutto? Il virologo di Zaia dice il contrario

Guccini fa la sua "Bella Ciao" sui leader di centrodestra : "Salvini con Berlusconi e i fasci della Meloni". Lei si infuria : "Ci vuole a testa in giù?". Il video

Matteo Salvini ha annunciato con tanto di video che vuole scendere in piazza per protestare contro al quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 ma che intende farlo “composta ...

