ENI e A2A in partnership per gestione rifiuti industriali (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – ENI, attraverso la società ambientale Eni Rewind, e A2A Ambiente, società del Gruppo A2A, hanno siglato un Memorandum of Understanding nell'ambito delle migliori pratiche di economia circolare per l'avvio di una collaborazione per la gestione di rifiuti speciali di natura industriale, l'ottimizzazione dei processi e l'individuazione di innovative soluzioni impiantistiche "End-to-End". Eni Rewind opera in linea con i principi dell'economia circolare per valorizzare i terreni, le acque e i rifiuti, industriali o derivanti da attività di bonifica. Grazie al proprio modello operativo integrato la società gestisce, d'intesa con le comunità che la ospitano, progetti di risanamento e di recupero sostenibili, sia in Italia che all'estero. Dal 2018 Eni Rewind ha avviato inoltre progetti ...

