CorSera - Il calcio rischia di non ripartire | bocciata la Figc e si registra nuova frenata

(Di martedì 28 aprile 2020) La Fase 2 delsarà complessa e non è detto che si aprirà. Laha a lungo spinto per, ma è stata per ora

zazoomblog : Il Corsera: «Gravina avrebbe dovuto ascoltare i medici. Il calcio non può ripartire» - #Corsera: #«Gravina… - napolista : Il Corsera: «Gravina avrebbe dovuto ascoltare i medici. Il calcio non può ripartire» «Il suo errore è stato provare… - Ste_Gualdoni : RT @capuanogio: Il calcio resta sospeso, allenamenti solo dal 18 maggio e nessuna certezza sul campionato. Il ministro #Spadafora attacca l… - RobyFerrazza : RT @TUTTOJUVE_COM: Corsera - Il calcio attende, prima la Pellegrini di Cristiano Ronaldo - TUTTOJUVE_COM : Corsera - Il calcio attende, prima la Pellegrini di Cristiano Ronaldo -

Ultime Notizie dalla rete : CorSera calcio

Dal 18 maggio ripartono anche per gli sport di squadra. POSSO ANDARE AL PARCO? Sì, riaprono parchi e ville ma evitando assembramenti e rispettando la distanza interpersonale. Il sindaco può ...La Fase 2 del calcio sarà complessa e non è detto che si aprirà. La Figc ha a lungo spinto per ripartire, ma è stata per ora bocciata. È andata per la sua strada, ritrovandosi in un vicolo cieco. Si è ...