Coronavirus | Renzi | «L’ultimo Dpcm di Conte è uno scandalo costituzionale»

(Di martedì 28 aprile 2020) Il leader di Italia Viva: «Non possiamo calpestare i diritti costituzionali. Trasformiamolo in un decreto e portiamolo in Parlamento. Questoè un errore politico, economico e. Politico perché delega al comitato tecnico scientifico una scelta politica. Così in autunno ci sarà una carneficina di posti di lavoro»

Cronaca - In Italia 333 vittime nelle ultime 24 ore. Sale a 13.449 il numero delle vittime totali in Lombardia. Ancora stop alle messe, l'accusa della Cei: «Violata la libertà di culto». Locatelli, ...ROMA – Matteo Renzi non lo manda a dire dietro. E attacca Giuseppe Conte frontalmente. Secondo lui, l’ultimo dpcm è uno scandalo costituzionale. Il leader di Iv, in un’intervista, a Repubblica, rivolg ...