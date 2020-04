jackfollasb : Coronavirus: Microsoft sana una falla nell'app per videochat Teams - dani_paleari : RT @FPaffy: Ci saranno talmente tanti capelli da tagliare che i #parrucchieri dovranno lavorare anche di notte. Inizino a organizzarsi con… - pcexpander : Coronavirus, Bill Gates promette 'attenzione massima' da parte della sua Fondazione #pcexpander #cybernews… - mbbelluco : RT @M_RSezione: Coronavirus Covid-19: Unicef e Microsoft lanciano la piattaforma digitale di apprendimento per fornire istruzione ai bambin… - lasfinanzas : 27 aprile (Reuters) - L'azionario statunitense guadagna terreno mentre diversi stati si preparano ad allentare i lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Microsoft

La Repubblica

ANCONA - Emergenza Coronavirus: cambiano gli orari dei negozi di vicinato e di ristoranti e bar con la pratica del "take away". Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha emanato questa mat ...Dopo cinque settimane di stop è cominciato all’alba l’assalto dei surfisti alla mitica Bondi beach. Ma per ora ci si può immergere nelle onde e restarci il meno possibile senza fermarsi sulla spiaggia ...