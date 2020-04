Rampelli-Bortone, scintille in tv: “La legge deve valere anche per chi festeggiava il 25 aprile” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Sulla cosiddetta Fase due annunciata da Conte ieri in diretta non ci siamo”. Lo ha detto Fabio Rampelli in diretta tv su Raitre. “Il Capo del governo non deve ordinare come un dittatorello qualunque chi possa lavorare e chi no, chi possa uscire e chi no. deve al contrario, in epoca di convivenza con il coronavirus, dare le linee guida per tutti, prescrivere le condizioni per esercitare il proprio lavoro. Si può fare la fila davanti a un negozio di abbigliamento come fuori di un supermercato, si può andare a messa chiedendo alla Cei di celebrare più messe applicando la regola del distanziamento, si possono svolgere quasi tutte le attività prescrivendo le condizioni e verificandone il rispetto. Né si possono ledere diritti inalienabili come quello all’affettività di coppie non sposate. Silenzio assordante su scuole ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 aprile 2020) “Sulla cosiddetta Fase due annunciata da Conte ieri in diretta non ci siamo”. Lo ha detto Fabioin diretta tv su Raitre. “Il Capo del governo nonordinare come un dittatorello qualunque chi possa lavorare e chi no, chi possa uscire e chi no.al contrario, in epoca di convivenza con il coronavirus, dare le linee guida per tutti, prescrivere le condizioni per esercitare il proprio lavoro. Si può fare la fila davanti a un negozio di abbigliamento come fuori di un supermercato, si può andare a messa chiedendo alla Cei di celebrare più messe applicando la regola del distanziamento, si possono svolgere quasi tutte le attività prescrivendo le condizioni e verificandone il rispetto. Né si possono ledere diritti inalienabili come quello all’affettività di coppie non sposate. Silenzio assordante su scuole ...

SecolodItalia1 : Rampelli-Bortone, scintille in tv: “La legge deve valere anche per chi festeggiava il 25 aprile”… - Andyphone : RT @FratellidItalia: Scintille in studio tra il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia e la conduttrice di Agorà S… - robymark1 : RT @FratellidItalia: Scintille in studio tra il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia e la conduttrice di Agorà S… - aldocardoni : Scintille in studio tra il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia e la conduttrice di Agor… - FratellidItalia : Scintille in studio tra il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia e la conduttrice di Agor… -

Ultime Notizie dalla rete : Rampelli Bortone Scintille in studio tra il Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli D’Italia e la conduttrice di Agorà Serena Bortone La Voce del Patriota