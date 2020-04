Ladri alla scuola elementare di Gerenzano, rubati tre computer (Di lunedì 27 aprile 2020) “Sono entrati scassinando una porta esterna, rubando tre computer portatili”. Il vice sindaco di Gerenzano Pierangelo Borghi racconta del furto notturno commesso nella scuola elementare “Papa Giovanni XXIII” in via Don Sturzo, dove i danni dell’incursione dei Ladri sarebbero potuti essere decisamente peggiori: “Per fortuna non sono stati molti”, riferisce, spiegando che chiunque sia stato … L'articolo Ladri alla scuola elementare di Gerenzano, rubati tre computer proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Rapina alla farmacia di Bellizzi - caccia ai ladri via social (VIDEO)

