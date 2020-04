Ladispoli | borse di studio agli studenti più meritevoli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 aprile 2020) L’assessore alle politiche sociali e pubblica istruzione, Lucia Cordeschi rende noto che la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta Regionale n°118 del 24.03.2020, ha definito le procedure per accedere al contributo per il “Fondo unico didi(MIUR), per l’anno scolastico 2019/2020” in favore degliresidenti che frequentano le scuole secondarie di 2°grado, statali e paritari o i primi tre anni di Percorso triennale di IeFP. La Regione Lazio ha determinato l’importo della singola borsa diin misura non inferiore a 200,00 euro e non superiore a 500,00 euro e il livello di ISEE non superiore a 15.748,78 euro. Per accedere alla borsa disono necessari: Residenza nel Comune diIndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ...