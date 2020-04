GQ in diretta Instagram con Greta Scarano (Di lunedì 27 aprile 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo Instagram. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), abbiamo fatto due chiacchiere con Greta Scarano, attrice di Suburra, Il nome della rosa e molti altri film. Guarda il video! Qui la diretta Vuoi rivedere una diretta? Ecco i link: GQ telefono casa, in diretta su Instagram con voi GQ in diretta Instagram con Raoul Bova GQ in diretta Instagram con Luca Argentero GQ in diretta Instagram con Hervé Barmasse GQ in diretta Instagram con Federica Brignone GQ in diretta Instagram con Francesco Montanari GQ in diretta Instagram con Paolo Stella GQ in diretta Instagram con Casa Trussardi GQ in diretta Instagram con Enrico Bartolini GQ in diretta Instagram con Stefano Fresi GQ in diretta ... Leggi su gqitalia GQ in diretta Instagram con Braam Steyn

Raoul Bova - imprevisto per Rocio su Instagram : la figlia irrompe nella diretta

Mara Venier e Paolo Bonolis - la diretta Instagram finisce in caciara (Di lunedì 27 aprile 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), abbiamo fatto due chiacchiere con, attrice di Suburra, Il nome della rosa e molti altri film. Guarda il video! Qui laVuoi rivedere una? Ecco i link: GQ telefono casa, insucon voi GQ incon Raoul Bova GQ incon Luca Argentero GQ incon Hervé Barmasse GQ incon Federica Brignone GQ incon Francesco Montanari GQ incon Paolo Stella GQ incon Casa Trussardi GQ incon Enrico Bartolini GQ incon Stefano Fresi GQ in...

NekOfficial : Domani, 26 aprile, alle ore 20.30 IN DIRETTA su Instagram! Parleremo, canteremo e ci saranno alcune sorprese... cur… - NekOfficial : Eccola qui! La tracklist de “Il mio gioco preferito - Parte Seconda” che vi ho spoilerato stasera in diretta su Ins… - CdGherardesca : ??Diretta Instagram oggi con Seoul Mafia, ovviamente lui sarà collegato da Seoul ????Ore 15:30 ?? - CdGherardesca : ??DIRETTA CON LO SPIETATO DIVINO ENZO MICCIO?? stasera ore 21:30 qui su Instagram, parlerò di astinenza sessuale, sol… - vaimatteo : Allenati insieme a me, questa sera ore 18.00, in una seduta di allenamento indoor specifica. Io ed ethicsport ti as… -

Ultime Notizie dalla rete : diretta Instagram Mara Venier e Paolo Bonolis, la diretta Instagram finisce in caciara Il Tempo Adani: “Ho ancora l’urlo strozzato in gola per il tiro di CR7 al Wanda”

TORINO – L’ex difensore dell’Inter Lele Adani, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta Instagram, dove ha parlato dell’azione stratosferica di CR7 al Wanda contro l’Atletico. “Sono al Wa ...

Paolo Bonolis lascia Mediaset e ritorna in Rai? La sorprendente rivelazione sui social

Paolo Bonolis è in procinto di lasciare Mediaset e di ritornare in Rai? Ecco la sorprendente rivelazione del conduttore televisivo a Mara Venier.

TORINO – L’ex difensore dell’Inter Lele Adani, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta Instagram, dove ha parlato dell’azione stratosferica di CR7 al Wanda contro l’Atletico. “Sono al Wa ...Paolo Bonolis è in procinto di lasciare Mediaset e di ritornare in Rai? Ecco la sorprendente rivelazione del conduttore televisivo a Mara Venier.