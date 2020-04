Coronavirus: Renzi, ‘assurdo non usare Mes, bene cambio idea Conte’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Sul Mes mi fa piacere che Conte abbia cambiato posizione. Il Mes sono 37 mld dati ad ottime condizioni, migliori di qualsiasi altro prestito. Secondo voi gli diciamo di no? Sarebbe assurdo…”. Così Matteo Renzi, intervistato da Tgcom, dove rimarca che l'”Europa ci sta aiutando, senza avremmo lo spread a oltre 500, poi ci vuole un aiuto dai nostri figli. Cioè, il debito pubblico lo pagheranno i nostri figli: stiamo salvando i nonni con i soldi dei nostri figli”. L'articolo Coronavirus: Renzi, ‘assurdo non usare Mes, bene cambio idea Conte’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Renzi - ‘contrario a scuole chiuse - ampliamo disuguaglianze’

Coronavirus : Renzi - ‘non si può tenere Paese ai domiciliari - lo dirò a Conte’

Coronavirus : Renzi - ‘riapriamo fabbriche o moriremo di fame anziché di Covid’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Sul Mes mi fa piacere che Conte abbia cambiato posizione. Il Mes sono 37 mld dati ad ottime condizioni, migliori di qualsiasi altro prestito. Secondo voi gli diciamo di no? Sarebbe assurdo…”. Così Matteo, intervistato da Tgcom, dove rimarca che l'”Europa ci sta aiutando, senza avremmo lo spread a oltre 500, poi ci vuole un aiuto dai nostri figli. Cioè, il debito pubblico lo pagheranno i nostri figli: stiamo salvando i nonni con i soldi dei nostri figli”. L'articolo, ‘assurdo nonMes,Conte’ proviene da Ildenaro.it.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Renzi: è un mese che chiedo di riaprire - SimonettaDodd : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, Renzi: «Non si può tenere il Paese ai domiciliari» - onefitmn : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Renzi: 'Molto perplesso, c'è qualcosa che non va' | 'Se non si riparte in autunno andremo ko' #matteoren… - foyli : Coronavirus, Renzi: «Non si può tenere il Paese ai domiciliari» - AngekoC : Qualcuno informi #Renzi e tutti i renziani che sono al governo, no all’opposizione con i fascisti. ‘Noi non faccia… -