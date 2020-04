Chi sono i congiunti nella fase 2 e i fidanzati si potranno vedere? (Di lunedì 27 aprile 2020) Chi sono i congiunti nella fase 2 e i fidanzati si potranno vedere? Ci sono alcuni punti non ancora molto chiari su cosa si potrà fare nella fase 2: si potranno vedere i congiunti, ad esempio, ma che cosa s’intende esattamente per “congiunti”? All’articolo 1a del DPCM 26 aprile 2020 (qui potete trovare il link al testo), si legge quanto segue: “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o ... Leggi su termometropolitico Chi sono i ‘congiunti’? E’ rebus sulla fase 2 - serve un chiarimento

Chi sono i congiunti? Ecco chi è possibile vedere

Chi sono i congiunti non lo decide un legame giuridico o di sangue (Di lunedì 27 aprile 2020) Chi2 e isi? Cialcuni punti non ancora molto chiari su cosa si potrà fare2: si, ad esempio, ma che cosa s’intende esattamente per “”? All’articolo 1a del DPCM 26 aprile 2020 (qui potete trovare il link al testo), si legge quanto segue: “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrarepurché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o ...

matteosalvinimi : Oggi a Roma. Senza polemica, solo una riflessione. Gli Italiani sono chiusi in casa, niente funerali, messe e matr… - borghi_claudio : Intanto gli STRACCIONI che abbiamo al governo si sono subito fiondati a mendicare due spiccioli (l'intero fondo son… - matteosalvinimi : 800mln di € per sostenere imprese, lavoratori e famiglie, di cui 55 a favore del personale sanitario. Sono le risor… - Nella53 : RT @ale_corubolo: A causa del #Covid_19 in #Italia sono decedute quasi 27.000 persone in due mesi. Quasi #ventisettemila! Invece di lamenta… - vincenzolambia4 : RT @AndreaMarano11: Il 27 aprile 1937 moriva Antonio Gramsci.Le sue ceneri riposano del cimitero acattolico di Roma Pasolini sulla sua tomb… -