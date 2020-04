Avvio in rialzo per le Borse europee. Piazza Affari apre a +2,7%, spread scende a 218 (Di lunedì 27 aprile 2020) Parte bene la settimana per la Borsa italiana. Dopo il giudizio di S&P, che ha confermato il rating dell’Italia, l’indice Ftse Mib si avvia con un +2,7. Cala anche lo spread, che venerdì a fine giornata era a 232. Questa mattina il differenziale tra Btp e Bund apre a quota 218. Il rendimento del titolo decennale italiano scena all′1,72%.Buona apertura anche per le piazze europee. Francoforte guadagna il 2,08% con il Dax a quota 10.551 punti. Parigi sale dell′1,97% con il Cac 40 a quota 4.479 punti mentre Londra registra un +1,5% con il Ftse 100 a 5.840 punti.Ma torniamo a Piazza Affari. Il Ftse Mib è stato spinto dai bancari, che beneficiano della forte discesa dello spread. A sostenere i mercati anche l’andamento delle Borse asiatiche che beneficiano delle mosse della banca del Giappone.Fra i titoli a maggior capitalizzazione si ... Leggi su huffingtonpost Borse - Europa verso avvio in rialzo. Bene Tokyo

Titoli di Stato : spread in rialzo a 136 punti in avvio (Di lunedì 27 aprile 2020) Parte bene la settimana per la Borsa italiana. Dopo il giudizio di S&P, che ha confermato il rating dell’Italia, l’indice Ftse Mib si avvia con un +2,7. Cala anche lo, che venerdì a fine giornata era a 232. Questa mattina il differenziale tra Btp e Bunda quota 218. Il rendimento del titolo decennale italiano scena all′1,72%.Buona apertura anche per le piazze. Francoforte guadagna il 2,08% con il Dax a quota 10.551 punti. Parigi sale dell′1,97% con il Cac 40 a quota 4.479 punti mentre Londra registra un +1,5% con il Ftse 100 a 5.840 punti.Ma torniamo a. Il Ftse Mib è stato spinto dai bancari, che beneficiano della forte discesa dello. A sostenere i mercati anche l’andamento delleasiatiche che beneficiano delle mosse della banca del Giappone.Fra i titoli a maggior capitalizzazione si ...

HuffPostItalia : Avvio in rialzo per le Borse europee. Piazza Affari apre a +2,7%, spread scende a 218 - Lia_italy : RT @rtl1025: ?? #PiazzaAffari apre la settimana in deciso rialzo. Il #FtseMib segna in avvio un +2,7% a quota 17.313 punti. Venerdì sera S&P… - Pasqual24320045 : RT @rtl1025: ?? #PiazzaAffari apre la settimana in deciso rialzo. Il #FtseMib segna in avvio un +2,7% a quota 17.313 punti. Venerdì sera S&P… - rtl1025 : ?? #PiazzaAffari apre la settimana in deciso rialzo. Il #FtseMib segna in avvio un +2,7% a quota 17.313 punti. Vener… - DividendProfit : Borse, Europa verso avvio in rialzo. Bene Tokyo -

Ultime Notizie dalla rete : Avvio rialzo Borse Ue, previsto avvio in rialzo. Focus su Fed e Bce, spread giù Milano Finanza Avvio in rialzo per le Borse europee. Piazza Affari apre a +2,7%, spread scende a 218

Buona l'apertura per l'Italia dopo il giudizio di S&P. L'indice Ftse Mib spinto dai titoli bancari. In Europa, Francoforte guadagna il 2,08%, Parigi l'1,97% ...

Borse europee in forte rialzo in avvio di seduta, Ftse Mib +2%

Avvio euforico per i listini europei. A Milano il Ftse Mib, dopo un avvio in progresso del 2,7%, ha rallentato il passo al 2%. Francoforte guadagna il 2,2%, mentre Parigi va su dell’1,7% e Madrid del ...

Buona l'apertura per l'Italia dopo il giudizio di S&P. L'indice Ftse Mib spinto dai titoli bancari. In Europa, Francoforte guadagna il 2,08%, Parigi l'1,97% ...Avvio euforico per i listini europei. A Milano il Ftse Mib, dopo un avvio in progresso del 2,7%, ha rallentato il passo al 2%. Francoforte guadagna il 2,2%, mentre Parigi va su dell’1,7% e Madrid del ...