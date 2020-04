Tutti i modi (molto diversi) in cui Matteo Salvini ha festeggiato il 25 aprile negli ultimi anni (Di domenica 26 aprile 2020) Tutti i modi in cui Matteo Salvini aveva festeggiato il 25 aprile fino ad oggi Dal look alla comunicazione, la trasformazione ed istituzionalizzazione di Matteo Salvini ha raggiunto nella giornata di ieri nuovi e sorprendenti livelli. Per festeggiare il 25 aprile, il leader della Lega si è lanciato in un lungo messaggio di apprezzamento e ringraziamento a chi “ha liberato l’Italia”. Ma come aveva celebrato il giorno della liberazione, il leader della Lega prima della mutazione? Nel 2016 si era scagliato contro Renzi, Mattarella e Boldrini, denunciando ipocrisia ed incoerenza nel festeggiare la liberazione e accettare la politica (o persino l’esistenza) dell’Unione europea, che in un post viene paragonata al Nazifascismo. Nel 2017 sono invece gli immigrati ad essere paragonati ai nazifascisti. Invasori gli uni (anche se l’Italia era stata ... Leggi su tpi Giochi da tavolo in formato digitale : tutti i modi per divertirsi con gli amici

