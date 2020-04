LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | Giuseppe Conte | “Il 4 maggio non ci sarà il

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 09.30 La precisazione del Governo: “Chi abita al mare o al lago può già fare il bagno”. 09.20 Il discorso dipotrebbe essere in ritardo per una serie di motivi: avrebbe chiesto delle integrazioni al protocollo fornito dalla task-force presieduta da Vittorio Colao e il dossier dovrebbe arrivare tra le mani dinella mattinata odierna. Si è andati per le lunghe anche a causa della fitta agenda del Premier che in settimana è stato impegnato col ...