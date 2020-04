L' importanza di quei libri sullo sfondo

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di domenica 26 aprile 2020) Il programma si apre sul telefonino e sul pc. Lo schermo si divide in quadranti e vedo i mezzibusti di colleghi e amici, quattro per volta, fino a decine di interlocutori. Riuniamoci. Su cosa puntiamo per la prima pagina, oggi? Come faremo la locandina? Scriverai quel pezzo? Il Tirreno è un albero; i rami e le foglie si estendono in molti luoghi, dalla Maremma alle Apuane. Gli incontri fisici non sono possibili, dunque ci vediamo così. Mi mancano, i miei colleghi. Le loro passioni, i loro distinguo, le increspature. Ora siamo distanti. Le persone partecipano dall’ufficio, a volte in una stanza a pochi metri dalla mia; oppure nelle nostre redazioni toscane; o a casa. Ogni giorno, entriamo senza bussare nel guscio domestico del prossimo. Parliamo di titoli, video e servizi, mentre un gatto ci dribbla tra le gambe o un vicino suona al campanello. È la ...