La Formula 1 studia la ripartenza | porte chiuse e trasferte limitate per i team

Leggi su newsmondo

(Di domenica 26 aprile 2020) Come sarà la1 ai tempi del coronavirus?e niente contatti. ROMA – Come sarà la1 ai tempi del coronavirus? Difficile rispondere a questa domanda ma i vertici del circus sono al lavoro per garantire il regolare svolgimento della stagione. E il decremento dei contagi in tutto il mondo potrebbe consentire una partenza a luglio in Austria. Come sarà la1 al tempo del coronavirus? Gli organizzatori stannondo un nuovo format. Possibile un weekend di soli due giorni (prove libere e qualifiche il sabato e la gara la domenica) ma non si esclude la possibilità di allungare l’appuntamento austriaco a 4 giorni con la disputa di un doppio Gran Premio mentre ridurre il fine settimana inglese. Ci sarà spazio anche per2 e3. Prevista una riduzione delle persone ...