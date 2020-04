Conte: allenamenti calcio consentiti dal 18 maggio (Di domenica 26 aprile 2020) Gli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche saranno consentiti a partire dal prossimo 18 maggio. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato le misure relative alla gestione della cosiddetta “Fase due” dell’emergenza Coronavirus. Per quanto riguarda invece gli allenamenti relativi alle discipline individuali potranno … L'articolo Conte: allenamenti calcio consentiti dal 18 maggio è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Conte : «Serie A - 18 maggio ripresa degli allenamenti di squadra»

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Governo verso ok ad apertura manifatture ed edilizia dal 4 maggio. Verso via libera anche al cibo di… - Agenzia_Ansa : DIRETTA Conte: 'Dal 4 maggio riapre manifattura. Dal 18 riapertura commercio al dettaglio, apertura mostre, musei e… - SkySport : ULTIM'ORA Serie A: Dpcm Conte, verso ok a ripresa allenamenti Individuali dal 4 maggio, ipotesi collettivi dal 18… - diiamondheartx : io tifosa ossessionata di calcio mentre #Conte parla di allenamenti e cose. MI INCAZZO EH - antoferito1 : RT @SOSFanta: ?? #Conte: 'Via libera agli allenamenti di squadra dal 18 maggio: così sarà la Fase Due in #Italia' 'Dalle riaperture agli sp… -

