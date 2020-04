Addio Claudio Risi | regista de I ragazzi della 3^ C

Leggi su newsmondo

(Di domenica 26 aprile 2020) Morto, notofiglio di Dino. Aveva raggiunto il successo con la serie televisiva I3^ C. È morto a settantuno anni, stimatofiglio di Dino. L’uomo aveva settantuno anni. Il decesso, stando a quanto appreso, sarebbe legato alle complicazioni di un infarto che lo aveva colpito due mesi circa primamorte. Morto, aveva settantuno anni. Il decesso legato a complicazioni in seguito a un infarto che lo aveva colpito due mesi circa primamorte Cladioè morto in un ospedale di Roma nel quale si trovava ricoverato in seguito a un infarto. Il decesso sarebbe legato alle complicazioni legate al malore che lo aveva colpito circa due mesi primascomparsa. A dare la notiziamorte è stata la famiglia di. I funerali al momento sono interdetti per ...