Coronavirus. No! Gli attuali studi non dicono che il virus è trasportato dal particolato atmosferico (Di sabato 25 aprile 2020) Da venerdì 24 aprile 2020 circola la notizia che uno «studio» proverebbe, o renderebbe addirittura «ufficiale», che il nuovo Coronavirus possa viaggiare o essere trasportato nel particolato atmosferico. Gli autori dello studio, SIMA (Società italiana di medicina ambientale), sono gli stessi del position paper di cui avevamo parlato lo scorso 19 marzo 2020, nell'articolo dal titolo «Lo smog può favorire l'epidemia col contagio a grandi distanze? Non è dimostrato, ma non aiuta certo i pazienti». Lo studio preprint Lo studio, intitolato «SARS-Cov-2 RNA Found on Particulate Matter of Bergamo in Northern Italy: First Preliminary Evidence», è stato pubblicato sul sito ...

Coronavirus Serie A/ Si riprende a giocare solo al Sud? Inter e Milan dicono di no!

ilpost : E vorrebbe anche «colpire il corpo con un gran numero di ultravioletti o una luce molto potente». No, non stava sch… - myrtamerlino : Un’iniezione di disinfettante contro il #coronavirus: fake news? No. È uscita direttamente dalla bocca di… - RegioneER : #Coronavirus, nuova ordinanza: dal 27 aprile, stop misure ulteriormente restrittive provincia Rimini e Medicina (Bo… - ROSALBAPAU5 : @realDonaldTrump25.4.2020 Al Presidente degli Stati Uniti d'America D.J.TRUMP-Da: R.Pau-Ministro Sindacalista itali… - coledoni : #Coronavirus.... scarcerato Pasquale Zagaria.... Bonafede dispone l'indagine degli ispettori -

Mask or not to mask, indossare la mascherina o non usarla: tre settimane fa il South China Morning Post, quotidiano di Hong Kong, titolò così un servizio sulla confusione ...

Tom Hanks al piccolo Corona, bullizzato per il nome: «Hai trovato un amico»

No fever but the blahs. Folding the laundry and doing the dishes leads to a nap on ... si sta prendendo cura di noi», aveva scritto Hanks postando su Instagram una foto insieme alla compagna. «Abbiamo ...

