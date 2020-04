Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento (Di sabato 25 aprile 2020) Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento Quali sono le novità riguardanti il Bollo auto per questo 2020? Dal primo gennaio, è possibile pagare il Bollo auto 2020 attraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: il pagamento elettronico potrebbe comportare un piccolo aumento dell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre auto. Bollo auto 2020: il pagamento diventa elettronico Dal primo gennaio 2020, il Bollo auto si pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso definitivamente il canale delle agenzie di pratiche automobilistiche utilizzabile finora per pagare la tassa sui veicoli intestati a residenti in altre regioni. È un effetto del decreto fiscale collegato alla manovra: la tassa sulla ... Leggi su termometropolitico Bollo auto 2020 : domiciliazione bancaria Regione Campania - lo sconto

Bollo auto noleggio 2020 : cosa cambia per il pagamento e importo

