(Di sabato 25 aprile 2020) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Da Salvini alla Mussolini una cagnara inaccettabile per il 25al quartiere Pigneto a Roma. Un pacifico ricordo spontaneo del 25in un quartiere romano non può diventare il pretesto per una polemica infondata”. Lo afferma Paolodi Sinistra Italiana-Leu.‘A Roma e in tutta Italia – prosegue l’esponente di Leu – c’è stata una grande compostezza nel ricordare la festa della Liberazione nel rispetto delle regole e delle limitazioni imposte dal governo. Sono stati milioni gli italiani alle 15 dai balconi hanno partecipato alla manifestazione online promossa dall’ Anpi, e sono inutili – conclude– le pretestuose proteste di unache a 75 anni di distanza non accetta ancora quella pagina di storia”.L'articolo 2, ‘da...

alexbarbera : L'Istituto superiore di sanità dice che ad aprile il 44 per cento dei contagi da coronavirus si è verificato nelle… - alexbarbera : Nel dettaglio: su 4.500 casi notificati fra il primo e il 23 aprile, il 44,1 per cento dei contagi è stato nelle re… - TV7Benevento : 2 aprile: Cento, 'da destra polemiche infondate su Pigneto'... - Tiziana99296006 : @PAOLO21071966 @matteorenzi Io invece penso che prima di scrivere un tweet dovresti respirare fino a cento. Ieri in… - RaiRadioKids : Diario Kids continua con un'altra divertentissima puntata dove oggi si festeggia la Liberazione. Armando Traverso è… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Cento

LaVoceDiAsti.it

ore 15.50 - Corteo improvvisato per il 25 aprile a Milano, tensione con la polizia Questa mattina ci sono stati attimi di tensione in via Padova a Milano, dove un gruppo di antagonisti è stato fermato ...È per questo che Aldo Ragni co-coordinatore di Italia Viva per il 25 aprile ha scelto di fare una diretta live col sindaco di Foggia ... che non fanno bene all’umanesimo. Dobbiamo mettere al centro i ...