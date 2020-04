Scendere in piazza è la prima cosa che farò (Di venerdì 24 aprile 2020) Sui ragazzi al tempo del Covid-19 si è parlato più volte, elogiandoli. Anche loro, come tutti, costretti a rimanere a casa e ripensare come sarà domani. Alla generazione che scendeva in piazza per Greta appartiene anche Benedetta che di anni ne ha 16. Fa il terzo superiore alla Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo, nove chilometri da Bergamo. Benedetta è in una delle zone più colpite dal virus. Si descrive come una ragazza normale, con una casa normale, una sorella di quattro anni più grande e molte interrogazioni a cui prepararsi. Di questa pandemia non accetta molte cose, e le rivendica: “A noi giovani il virus ha tolto le esperienze”, dice. La maturità è una di queste. Solo una di queste. A quest’ora Benedetta avrebbe dovuto essere in gita a Siracusa, e a luglio avrebbe dovuto far parte di un programma ... Leggi su huffingtonpost Vietato piangere i morti - ma i comunisti possono scendere in piazza : governo complice dell'Anpi

Su Telegram l’estrema destra si organizza per scendere in piazza il prossimo 25 aprile

25 APRILE, PD MILANO LANCIA BELLA CIAO IN OGNI CASA

Quest’anno non possiamo scendere in piazza, ma faremo di tutto per far rivivere la Memoria di chi, con sacrificio e coraggio, ha lottato per la liberazione dell’Italia. Un dovere restare vigili e ...

