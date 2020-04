Morgan torna a parlare di Bugo e mostra la figlia appena nata

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il ritorno diin televisionein tv e lo fa a La Vita in Diretta. Ovviamente, la sua presenza non poteva che essere in collegamento da casa sua visto il Coronavirus che ha costretto tutta Italia a rimanere chiusa dentro. Sembrava un’eternità, invece era poco di due mesi fa quandoassieme acantava al Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus, la canzone in gara “Sincero”. Dopodichè, nella quarta serata, è avvenuta la lite in diretta con il cantautore leader dei Bluvertigo che cantò un testo modificato del brano provocando l’indignazione di, il quale abbandonò il palco. La lite conPrima dell’inizio dell’emergenza Coronavirus, che dalla Cina si è diffuso, purtroppo, nel nostro paese, nei programmi non si parlava d’altro. Ossia, della lite tra. ...