L’ombra delle armi chimiche in Libia (Di venerdì 24 aprile 2020) Un nuovo, terribile elemento rischia ad aggiungersi alla guerra mondiale in scala ridotta che si combatte sull’altra sponda di Mediterraneo, a poche miglia nautiche dall’Italia: l’utilizzo di armi chimiche in Libia. Negli ultimi giorni sono giunte diverse segnalazioni di strani sintomi riscontrati tra i combattenti delle forze che difendono il Consiglio presidenziale (Cp) del Governo di accordo nazionale (Gna), il doppio nome che identifica l’organo esecutivo ufficialmente riconosciuto dalla Comunità internazionale guidato da Fayez al Sarraj. Il fotoreporter egiziano-canadese Amru Salhueddin ha scritto su Twitter di aver visto con i suoi occhi due combattenti del Gna ricoverati in un ospedale da campo, senza ferite evidenti ma con tremori e vomito come in preda ad un attacco epilettico: “Non ho voluto fare domande perché anche io ero ... Leggi su it.insideover Coronavirus - l’ombra delle mafie dietro alle rivolte nelle carceri : “Eseguite da manovalanza ma con la regia occulta della criminalità” (Di venerdì 24 aprile 2020) Un nuovo, terribile elemento rischia ad aggiungersi alla guerra mondiale in scala ridotta che si combatte sull’altra sponda di Mediterraneo, a poche miglia nautiche dall’Italia: l’utilizzo diin. Negli ultimi giorni sono giunte diverse segnalazioni di strani sintomi riscontrati tra i combattentiforze che difendono il Consiglio presidenziale (Cp) del Governo di accordo nazionale (Gna), il doppio nome che identifica l’organo esecutivo ufficialmente riconosciuto dalla Comunità internazionale guidato da Fayez al Sarraj. Il fotoreporter egiziano-canadese Amru Salhueddin ha scritto su Twitter di aver visto con i suoi occhi due combattenti del Gna ricoverati in un ospedale da campo, senza ferite evidenti ma con tremori e vomito come in preda ad un attacco epilettico: “Non ho voluto fare domande perché anche io ero ...

Internazionale : Nel dibattito sulla fase due la riapertura delle aree verdi è rimasta in ombra. Eppure offrono un servizio essenzia… - zoned_ombra : L'università che invia sondaggi sulla qualità dell'informatica ?? delle informazioni di servizio ???? della didattica… - maxbr25 : @francescatotolo Peccato che a scuola ai nostri figli viene raccontata solo una parte di verità, mentre delle atroc… - EdizGiorgione : Repubblica sciopera per Verdelli, il risiko delle nomine. In Gedi l'ombra dei tagli? - - News_Editoria : #Repubblica sciopera per #Verdelli , il risiko delle nomine. In Gedi l’ombra dei tagli? -

Ultime Notizie dalla rete : L’ombra delle #ilmuseopasqualinoacasatua: video-lemmi, teatro delle ombre per Bimbilab e seminario di “Etnografie del contemporaneo” http://www.siciliaunonews.com