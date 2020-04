Def | iniziato il Cdm su scostamento bilancio

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Èintorno alle 11 del mattino la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi: al centro il Def e la relazione al Parlamento sullodida 55 mld dopo quello già ottenuto con il Cura Italia. All’ordine del giorno anche leggi regionali. In dettaglio, la bozza del Documento di Economia e Finanza prevede lonel 2020 di 55 mld di indebitamento netto (pari a circa 3,3 punti percentuali di PIL) per il 2020 e 24,6 miliardi a valere sul 2021 (1,4 per cento del PIL) che porterebbero da un balzo del 10,5% del deficit/Pil per quest’anno e al 5,7% nel 2021. Lo stock del debito pubblico è previsto pari al 155,7% del Pil a fine 2020 e al 152,7% a fine 2021, precisa ancora il Def.