Ascolti tv 23 aprile | boom per Vivi e Lascia Vivere

(Di venerdì 24 aprile 2020) La Rai continua a sfornare nuove fiction e il fatto di proporre prodotti originali la premia ancora neglitv. Mediaset sta andando avanti con repliche di saghe cinematografiche, mentre ieri ha debuttato su Raisbalordendo tutti in termini di dati auditel. La fiction con protagonista Elena Sofia Ricci ha conquistato 7.126.000 spettatori e uno share del 26%. Brutto risultato invece su Canale 5 per Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare, che con il film ritenuto anche dai fan il più brutto della saga di fermano a solo 2.551.000 spettatori pari al 10,5 % di share. La dimostrazione che forse contro una fiction in prima serata ci vorrebbe davvero una magia degna di Harry Potter per vincere, cosa che non sta riuscendo mai a Capitan Jack Sparrow. Male i film sulle altre reti Rai: su Rai2 il film Di Mamma ce ...

KontroKulturaa : Ascolti tv 23 aprile: Elena Sofia Ricci triplica Canale 5, boom per Vivi e lascia Vivere - - Teleblogmag : Il ritorno di Elena Sofia Ricci salutato con molto entusiasmo. - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 23 aprile 2020: share e dati Auditel Vivi e Lascia Vivere, Pirati dei Caraibi, Di Mamma ce n'è u… - AlbertoFuschi : Elena Sofia Ricci torna con 7.126.000 telespettatori. Vivi e lascia Vivere esordisce con il 26% di share e vince la…

