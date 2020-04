Ascolti tv 23 aprile 2020 | parte col botto Vivi e lascia vivere

(Di venerdì 24 aprile 2020)tv giovedì 23: grande successo per la prima puntata diElena Sofia Ricci si conferma una garanzia per glitv di Rai Uno., la nuova fiction che vede protagonista l’attrice 58enne, è partita alla grande. La prima puntata andata in onda giovedì 23 … L'articolotv 23colproviene da Gossip e Tv.

Raiofficialnews : #AscoltiTv di giovedì #23aprile ? - zazoomblog : Ascolti TV Giovedì 23 aprile 2020. Vivi e lascia Vivere parte col botto (26%). Pirati dei Caraibi 10.5% Dritto e Ro… - SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 23 aprile 2020 - AndreaAAmato : #Ascoltitv 23 aprile 2020: che botto il debutto di Vivi e lascia e vivere. Vivi e lascia vivere 26%, Pirati dei Car… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 23 aprile 2020: che botto il debutto di Vivi e lascia e vivere. Vivi e lascia vivere 26%, Pirati dei Car… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con ‘La notte dei record’ (442.000 telespettatori, share 1,68%) e Nove con il film ‘Come farsi lasciare in 10 giorni’ (421.000 telespettatori, share 1 ...Dal 23 aprile è tornata in onda su Italia 1 la serie cult The O.C. e subito è diventata trend topic sui social. Il teen drama targato Fox, andato in onda negli Usa tra il 2003 e il 2007, e subito ...