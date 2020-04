Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 09:10 (Di giovedì 23 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio virus.com se fate due non è libera tutti ma con prudenza facciamo ripartire l’Italia le misure saranno presentate entro la fine della settimana il premier lockdown non si può potare ma l’uscita deve avvenire in sicurezza sindacati restano aperte tante altre questioni l’aggiornamento di oggi della protezione civile per registrare un incremento dei casi totali di 3370 unità che porta il totale Nazionale 180 7337 i deceduti a oggi sono 25085 437 in più rispetto alle precedenti 24 ore mentre i guariti sono 54543 li attualmente positivi sono 100 7699 dei quali 23805 sono ricoverati con sintomi 2384 in terapia intensivae 81510 in isolamento domiciliare i tamponi finora effettuati sono 1513551 il dato significante ed è molto ... Leggi su romadailynews Coronavirus - ultime notizie – Fase 2 : tornano al lavoro 2 - 7 milioni di italiani. Il governo valuta le linee guida sulle riaperture dopo il 4 maggio. In Italia è record di guariti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : giornata decisiva col Consiglio europeo - calano i malati in Italia

Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti : malati - ricoveri e decessi in calo (Di giovedì 23 aprile 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio virus.com se fate due non è libera tutti ma con prudenza facciamo ripartire l’Italia le misure saranno presentate entro la fine della settimana il premier lockdown non si può potare ma l’uscita deve avvenire in sicurezza sindacati restano aperte tante altre questioni l’aggiornamento di oggi della protezione civile per registrare un incremento dei casi totali di 3370 unità che porta il totale Nazionale 180 7337 i deceduti a oggi sono 25085 437 in più rispetto alle precedenti 24 ore mentre i guariti sono 54543 li attualmente positivi sono 100 7699 dei quali 23805 sono ricoverati con sintomi 2384 in terapia intensivae 81510 in isolamento domiciliare i tamponi finora effettuati sono 1513551 il dato significante ed è molto ...

SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - fanpage : Fase 2, verso l’ok a spostamenti fuori dal proprio Comune ma all’interno della Regione - SkyTG24 : I dati aggiornati della Protezione civile: - TvRicicla : In diretta alle 12.50 su - VittorioCurro : RT @Corriere: Oltre 21 mila morti in Francia -