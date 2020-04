Scuole | campi estivi e oratori | la fase 2 non sarà troppo diversa dalla fase uno

Federic29590756 : #Meloni Stiamo attenti alle scuole di calcetto. Non facciamole riaprire prima di settembre. Si sa che fanno dei cor… - Federic29590756 : @FratellidItalia Stiamo attenti alle scuole di calcetto. Non facciamole riaprire prima di settembre. Si sa che fann… - Federic29590756 : @GiorgiaMeloni Stiamo attenti alle scuole di calcetto. Non facciamole riaprire prima di settembre. Si sa che fanno… - Federic29590756 : @sole24ore Stiamo attenti alle scuole di calcetto. Non facciamole riaprire prima di settembre. Si sa che fanno dei… - Federic29590756 : @ilmessaggeroit Stiamo attenti alle scuole di calcetto. Non facciamole riaprire prima di settembre. Si sa che fanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole campi Emergenza coronavirus, quando ricomincerà davvero la scuola? la Repubblica Coronavirus, Locatelli (Css): “Riaprire le scuole vorrebbe dire far rialzare l’indice di contagio”

“è stata dettata dal fatto che la riapertura delle scuole in concomitanza con il ripristino delle attività produttive avrebbe comportato l’andare oltre, e non di poco, l’incide di R con zero oltre ...

Locatelli (Css) alle famiglie: “Scordatevi campi estivi e oratori per i bambini”

L'estate può rappresentare "un momento di recupero dell'attività ludico-sportive" per i bambini, "però scordiamoci i campi estivi e scordiamoci gli oratori ... non sapranno a chi lasciare i figli ...

