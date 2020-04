Meteo POTENZA | ultime PIOGGE | poi periodo più stabile

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ilsusarà ancora ingiovedì, poi si andrà verso un miglioramento che si protrarrà per tutto il weekend con temperature in netto aumento. Giovedì 23: molto nuvoloso con pioggia, ventoso a tratti. Stima Pioggia 6 mm. Temperatura da 7°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Nord-Est 7 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Venerdì 24: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 4°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 6 Km/h, raffiche 25 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Sabato 25: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 11 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa ...