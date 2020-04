Lecce, Liverani: «Periodo critico, spero sia la fine del tunnel» (Di giovedì 23 aprile 2020) Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus riportate da TuttoMercatoWeb: «Il primo Periodo di isolamento guardavo tanti video e studiavo, poi ho un po’ perso l’entusiasmo. Questo è il Periodo più critico, spero davvero si sia alla fine del tunnel». Lecce – «Non credo ci sia una ricetta per casa o fuori. Abbiamo anche incontrato squadre forti all’inizio e gli scontri diretti li abbiamo giocati essendo rimaneggiati. La squadra deve sempre essere organizzata, a prescindere dai giocatori. I centrocampisti sono quelli che vivono più per gli altri e pensano per gli altri». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Lecce - Barak : «Liverani mi ha messo a mio agio - possiamo battere tutti»

Lecce - Petriccione : «Liverani un maestro. Mi ispiro a Pirlo e Iniesta»

