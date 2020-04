L’assegno mensile per i figli (Di giovedì 23 aprile 2020) “Per me è irrinunciabile ed è importantissimo garantire un assegno mensile per tutti i figli perché le famiglie stanno affrontando anche maggiori spese in questo momento. Insisterò per questa misura sul tavolo del governo e su quello della maggioranza”. Lo ha detto la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti a Radio anch’io. L’assegno mensile per i figli Il governo intende stanziare “almeno 35 milioni di euro” per attività educative e centri estivi per i bambini, ha spiegato la ministra della famiglia spiegando: “quando riapriranno i luoghi di lavoro deve esserci un’organizzazione coordinata di servizi per le famiglie”. Bonetti ribadisce che ci sarà una “estensione del congedo parentale straordinario per almeno 15 giorni ma che andrà aumentato”, ... Leggi su nextquotidiano Reddito di cittadinanza - nuove modalità per fare domanda : ecco come chiedere l’assegno mensile (Di giovedì 23 aprile 2020) “Per me è irrinunciabile ed è importantissimo garantire un assegnoper tutti iperché le famiglie stanno affrontando anche maggiori spese in questo momento. Insisterò per questa misura sul tavolo del governo e su quello della maggioranza”. Lo ha detto la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti a Radio anch’io. L’assegnoper iIl governo intende stanziare “almeno 35 milioni di euro” per attività educative e centri estivi per i bambini, ha spiegato la ministra della famiglia spiegando: “quando riapriranno i luoghi di lavoro deve esserci un’organizzazione coordinata di servizi per le famiglie”. Bonetti ribadisce che ci sarà una “estensione del congedo parentale straordinario per almeno 15 giorni ma che andrà aumentato”, ...

neXtquotidiano : L'assegno mensile per i figli - zazoomnews : Reddito di cittadinanza nuove modalità per fare domanda: ecco come chiedere l’assegno mensile - #Reddito… - zazoomblog : Reddito di cittadinanza nuove modalità per fare domanda: ecco come chiedere l’assegno mensile - #Reddito… - LondiniumFr2020 : @luigidimaio @Mov5Stelle E l'assegno mensile degli invalidi civili? - robymark1 : RT @PastoreFrance: 286 euro è l'assegno mensile per gli invalidi civili. 427 al giorno a cranio è quanto paghiamo ogni giorno per i clandes… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assegno mensile «COMUNITA’ SIA ATTENTA A FAMIGLIE EA DONNE» 9 colonne