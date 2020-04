Doraemon Story of Seasons è in arrivo anche su PS4, annunciata la data di uscita (Di giovedì 23 aprile 2020) Attraverso un comunicato stampa, il celebre sviluppatore e produttore di videogiochi, Bandai Namco Entertainment Europe, è lieto di annunciare che Doraemon Story of Seasons, arriverà sul mercato europeo anche per PlayStation 4 dal 4 settembre 2020.Riunendo il franchise di Doraemon con la popolare serie di Story of Seasons, Bandai Namco, Marvelous Inc. e Brownies hanno dato vita a Doraemon Story of Seasons, in cui sarà possibile accompagnare il celebre gatto robotico del 22° secolo, Doraemon, oltre a Nobita Nobi e i suoi amici, in una piacevole avventura per creare e sviluppare una fattoria.Con l'aiuto dei dispositivi di Doraemon, i giocatori potranno intraprendere tutte le attività tipiche di Story of Seasons, come coltivare ortaggi, prendersi cura della fattoria, esplorare lo scenario, andare a caccia di insetti e molto altro. Potranno così ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 aprile 2020) Attraverso un comunicato stampa, il celebre sviluppatore e produttore di videogiochi, Bandai Namco Entertainment Europe, è lieto di annunciare cheof, arriverà sul mercato europeoper PlayStation 4 dal 4 settembre 2020.Riunendo il franchise dicon la popolare serie diof, Bandai Namco, Marvelous Inc. e Brownies hanno dato vita aof, in cui sarà possibile accompagnare il celebre gatto robotico del 22° secolo,, oltre a Nobita Nobi e i suoi amici, in una piacevole avventura per creare e sviluppare una fattoria.Con l'aiuto dei dispositivi di, i giocatori potranno intraprendere tutte le attività tipiche diof, come coltivare ortaggi, prendersi cura della fattoria, esplorare lo scenario, andare a caccia di insetti e molto altro. Potranno così ...

