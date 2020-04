Condominio contro l'inquilina infermiera: "Vogliamo essere sicuri che non sia infetta" (Di giovedì 23 aprile 2020) In un Condominio di via Mestre a Pordenone è arrivata una nuova inquilina: è un’infermiera che lavora in un reparto dedicato alla cura dei casi affetti da Covid-19. La sua presenza, nel palazzo, ha scatenato la ribellione dei condomini: “Vogliamo essere sicuri che non sia infetta”.Ad essere presa di mira è stata soprattutto una famiglia, la quale, rispondendo all’appello del Comune e dell’ordine degli infermieri di mettere a disposizione gratuitamente appartamenti per poter ospitare – per un massimo di tre mesi – il personale sanitario di fuori regione che arriva per lavorare in ospedale e far fronte all’emergenza sanitaria, si è trovata suo malgrado a dover subire critiche per quell’atto di generosità. sul “Messaggero Veneto”Leggi anche... "Ci ... Leggi su huffingtonpost Virus - il biglietto del condominio contro la dottoressa : "Fai attenzione quando rientri a casa" (Di giovedì 23 aprile 2020) In undi via Mestre a Pordenone è arrivata una nuova: è un’che lavora in un reparto dedicato alla cura dei casi affetti da Covid-19. La sua presenza, nel palazzo, ha scatenato la ribellione dei condomini: “che non sia”.Adpresa di mira è stata soprattutto una famiglia, la quale, rispondendo all’appello del Comune e dell’ordine degli infermieri di mettere a disposizione gratuitamente appartamenti per poter ospitare – per un massimo di tre mesi – il personale sanitario di fuori regione che arriva per lavorare in ospedale e far fronte all’emergenza sanitaria, si è trovata suo malgrado a dover subire critiche per quell’atto di generosità. sul “Messaggero Veneto”Leggi anche... "Ci ...

PORDENONE - Appartamento gratuito da destinare a medici ed infermieri impegnati nella lotta al Covid-19? No, grazie. E’ diventata un caso la lettera inviata dall’amministratore di ...

