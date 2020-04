Claudio Amendola: “Non ce la faccio più, mi sono stufato” (Di giovedì 23 aprile 2020) Questo articolo Claudio Amendola: “Non ce la faccio più, mi sono stufato” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attore Claudio Amendola ha fatto una riflessione seria sul suo lavoro e su come si lavora sui set, dichiarandosi stufo di sentire che andrà tutto bene. Claudio Amendola ha rilasciato un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital, parlando dell’attuale crisi cinematografica dovuta alla pandemia globale. L’attore romano ha infatti dichiarato di non poterne più di … Leggi su youmovies Claudio Amendola : "Andrà tutto bene? Mi sono rotto di sentire questa frase”

App Immuni | Claudio Amendola : “Chi se ne frega dei dati - è utile!”

Coronavirus - Claudio Amendola : “Non ne posso più di sentire dire che andrà tutto bene" (Di giovedì 23 aprile 2020) Questo articolo: “Non ce lapiù, mistufato” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attoreha fatto una riflessione seria sul suo lavoro e su come si lavora sui set, dichiarandosi stufo di sentire che andrà tutto bene.ha rilasciato un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital, parlando dell’attuale crisi cinematografica dovuta alla pandemia globale. L’attore romano ha infatti dichiarato di non poterne più di …

HuffPostItalia : Claudio Amendola: 'Scaricherò l'app Immuni: dei miei dati non me ne frega nulla' - Adnkronos : #25aprile, Claudio #Amendola: 'Festeggerò dal mio terrazzo cantando '#Bellaciao'' - Adnkronos : #25aprile, Claudio #Amendola: 'Festeggerò dal mio terrazzo cantando '#Bellaciao'' - mazzocchitti : RT @valy_s: Oh bene.. Come prevedibile.. al via la carrellata #mainstream di “VIPS” o pseudo tali che ci informano che LORO scaricheranno l… - ZinnoCarlo : RT @valy_s: Oh bene.. Come prevedibile.. al via la carrellata #mainstream di “VIPS” o pseudo tali che ci informano che LORO scaricheranno l… -